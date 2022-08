Villers-aux-Tours, en pleine nature

Et pour sa troisième apparition dans le Challenge condrusien, le jogging va faire peau neuve en passant des bois d’Anthisnes à ceux d’Esneux. " C’était prévu, le but est de présenter des parcours variés, poursuit l’organisateur.Ce sera tout de même assez vallonné. Comme chaque année, le but est d’avoir le moins de bitume possible. Je crois qu’on doit être à moins d’un kilomètre de route cette année. "

Dès 17h30, les enfants sont attendus pour parcourir une, deux ou trois boucle(s) de 400 mètres autour du terrain de football avant le départ de la longue distance à 18h00 et du 6 kilomètres à 18h15. Et après tout cela, place à la fête! " Ce jogging fait aussi partie de la fête du village avant une épreuve VTT dimanche. Il y aura un chapiteau avec soirée dansante, bières spéciales, petite restauration, énumère Mathieu Lemos Cruz.Pour les enfants, on a aussi mis en place un espace sécurisé avec un château gonflable." Ce sont ainsi entre 200 et 300 participants qui sont attendus samedi soir du côté de Villers-aux-Tours.