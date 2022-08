Prestianni: «Avec ambition mais sans pression»

C’est une des courses les plus relevées du calendrier des juniors. Ce sera un festival de watts de vendredi à dimanche, sur les trois jours et les quatre étapes d’Aubel-Thimister-Stavelot. Une course reprise en catégorie 1 au niveau du calendrier de l’Union cycliste internationale et au palmarès prestigieux. Cian Uijtdebroeks s’y était imposé l’an passé, comme un certain Remco Evenepoel quelques années avant lui.