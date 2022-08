Il en sera déjà à sa deuxième saison avec les Valborsetins. Guillaume Huskin, le solide rempart des Verts, s’attend à un beau championnat, lui qui reste sur un championnat 2021-2022 de très bonne facture. « On est plus fort que la saison dernière, dit-il. L’équipe tourne déjà beaucoup mieux et la saison risque d’être beaucoup plus passionnante sans Thisnes et Lensois. Bien sûr, on visera le titre. Je pense que nous en sommes capables car les transferts réalisés par le club ont déjà pas mal apporté en préparation. Des équipes comme Faimes B, Engis ou Limont peuvent également prétendre au titre. Ce sera en tout cas une très belle bataille. »