Miceli: «Si on ne passe pas, cela va barder»

Quid de Hombourg? Miceli les a vus et prend la chose au sérieux. " Cela ne va pas aller tout seul,assure-t-il.C’est une équipe courageuse et battante. Elle va tout donner, j’en suis sûr. On va jouer sur leur synthétique en plus. Ce qui va accélérer le jeu. Mais je répète: on doit passer ce tour-là et voir un peu plus loin en vue du championnat…"

D’ici là, deux derniers transferts pourraient s’ajouter au noyau " déjà bien en place avec une bonne ambiance" dixit Miceli.

Arbitre: Gary Christien.

HOMBOURG: Stassen, Degueldre, D. Meunier, Bayard, Baltus, Martin, Hick, Potoms, Duthoo, Bauwens, Belboom, Schwontzen, Heudt, Renkens, Schonbrodt, S. Meunier.

HAMOIR: pas de blessés, ni de suspendus: tout le monde est convoqué pour la grande première officielle de Hamoir cette saison.