Juliette Bovy: «Juste jouer pour le plaisir»

En effet, la tenniswoman, qui vient de terminer sa rhéto, a décidé de se consacrer aux études supérieures, délaissant ainsi une carrière sur le circuit international. " Il fallait faire un choix. Soit je continuais à fond sur le circuit, soit j’alternais entre les deux, soit j’étais concentrée à 100% sur mes études, explique-t-elle.Et mon choix s’est fait petit à petit. Cela fait quand même un an que je sens un peu moins de motivation pour le tennis. Je ne me voyais donc pas faire quelque chose que j’avais moins envie de faire."

Pour autant, celle qui est actuellement 168emondiale chez les juniores ne range pas définitivement les raquettes, puisqu’on la verra encore arpenter les terrains sur le circuit national. " C’est d’ailleurs ce que je fais pour l’instant car je veux juste jouer pour le plaisir, sans la moindre pression, insiste Juliette Bovy.Cette décision, j’y réfléchis depuis un petit temps. Avais-je vraiment envie de vivre cette vie-là, qui demande énormément de sacrifices? Évidemment, j’en ai parlé avec ma maman ainsi que mes frères et sœur. Le sujet revenait beaucoup sur la table vu que je termine mes études secondaires. Finalement, tout s’est fait naturellement. Et même si jouer sur le circuit international était mon rêve depuis toujours, je n’ai aucun regret. Je n’avais tout simplement plus envie de ça."

En septembre, c’est donc un cursus d’ingénieure de gestion à HEC qui attend la petite sœur de Margaux, Arnaud et Guillaume. Le tout en continuant à frapper la balle plusieurs fois par semaine avec ses amis. " Vraiment comme un loisir, confirme celle qui fut, au mieux, classée 118echez les juniores.Le circuit international(NDLR: qu’elle a connu chez les jeunes),c’est une expérience de vie. Cela permet de voyager dans plein de pays, de découvrir des cultures différentes. Forcément, je retiendrai particulièrement mon premier titre, au Ghana, mais aussi mes autres succès, qui restent autant de bons souvenirs."

Des souvenirs qui resteront évidemment gravés à vie dans la mémoire de Juliette Bovy, désormais sur le chemin d’une vie consacrée à son avenir professionnel. Bonne route et, surtout, plein de réussite!