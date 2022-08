Gare à la glissade d’entrée pour Waremme

Pour cela, le coach waremmien peut compter sur un groupe qui a, plus que jamais, faim de ballon. " Pour preuve, ce jeudi, la séance a été interrompue après 2h10 et certains en voulaient encore, insiste-t-il.Les gars sont concernés, l’ambiance est bonne et je n’ai pas de blessé. Tout va bien. Après, nous ne sommes encore qu’à 60% de nos capacités. Tactiquement, on rentre seulement dans les détails. Les mouvements ont été travaillés, mais pas encore vraiment les lignes de course. On a d’abord fait la part belle au physique et à l’organisation."

Deux notions qu’il faudra mettre en application ce dimanche pour ne pas être la mauvaise surprise de ce deuxième tour. Car même si l’accent est mis sur le championnat, Waremme a envie d’enchaîner les matchs à enjeu. " On n’a pas de pression négative. En Coupe, ce sont des matchs importants et on a la volonté d’aller le plus loin possible. Pour nous, il s’agit d’un premier test et il faudra se donner. Sur papier, oui, il y a deux divisions d’écart, mais on se méfie quand même de cette formation ", insiste Bruno Lannoy qui, même s’il est originaire du sud du pays, ne connaît personne du côté de Vaux-Noville. Méfiance, voilà sans doute le mot qui va le plus trotter dans les têtes des Waremmiens durant ces prochaines heures. Car il serait tout de même dommage de passer à côté d’un match face à Ganshoren ou au Leopold, toujours à domicile, la semaine prochaine.

Arbitre: Rinor Ismaili, assisté de Denis Jacob et Melissa Lejaer.

WAREMME: Steve Dessart effectuait sa sélection après un dernier entraînement ce samedi. Hormis Raskin, avec lequel on ne prend pas de risque, les autres joueurs sont disponibles.

VAUX-NOVILLE : les frères Noël sont toujours indisponibles, Thibaut était en vacances cette semaine tandis qu’Arnaud poursuit sa convalescence. Lejeune et Clemens, de retour à l’entraînement ce jeudi, sont sélectionnables. Quant à Tanguy Bonjean, il est encore un peu court et il devrait à nouveau faire l’impasse.