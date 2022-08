Football - P1: Alan Grommen rebondit à Faimes

On s’en doutait un peu tant son profil allait intéresser de nombreux clubs, Alan Grommen n’allait pas rester bien longtemps sur le marché des transferts après l’annonce de son départ de Fize. Et on ne s’était pas trompé puisqu’il vient de s’engager officiellement avec un autre cercle de P1, à savoir Faimes.