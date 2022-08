Comme toujours dans ces cas-là, Fize ne sait pas grand-chose de cet adversaire qui a étrillé Cuesmes 9-0 au tour précédent. " Non, je ne sais rien ou presque rien, assure Olivier Parmentier.Sincèrement, ce n’est pas trop grave. C’est surtout mon équipe qui, à ce stade de la saison et dans cette compétition, m’intéresse. On va jouer ce match sans pression mais en le prenant au sérieux car il parait que c’est une solide équipe."

Depuis la reprise, Fize n’a pas chômé avec pas mal de rencontres, notamment jeudi avec une qualification pour le 2 tour de la Coupe de la Province arrachée en fin de match face à Waremme B, et pas mal de séances d’entraînement. " On reste sur 7 séances en 9 jours,décompte Parmentier.Ce n’est pas rien mais j’ai un groupe très réceptif qui bosse bien. On est sur le bon chemin même si, forcément, on n’est nulle part encore. On doit notamment améliorer nos courses en perte de balle." Il faudra au moins ça pour après peut-être recevoir La Louvière rue Magritte!

Arbitre: Frédéric Habets.

FIZE: le groupe d’Olivier Parmentier est mobilisable quasi à 100%. Demaerschalk (gène) et Nzembo (tendinite) sont préservés alors que Matafadi est en vacances. Reuter est de retour de suspension. Peeters, qui a joué en coupe de province jeudi soir, n’est pas dans le groupe.