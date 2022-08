Des changements prévus à Huy, la chance de Cyril Franco?

À l’image d’un James Obaker dimanche passé, le défenseur gaucher pourrait bien dès lors recevoir sa chance, lui dont l’affiliation a été enregistrée jeudi soir. " Je me réjouis de disputer mon premier match officiel cette saison. En plus, ce sera un match de Coupe de Belgique, savoure le numéro 5 qui, cette année, fait pleinement partie du noyau de D3.Mais je peux redescendre en P2 si besoin. En tout cas, je ne l’espère pas, je compte bien faire mon trou et avoir un maximum de temps de jeu. Je me sens bien intégré dans le groupe. Et même si la préparation est assez intensive et que certains ont plus d’expérience, je ne me sens pas largué. "

Une chose est certaine, l’expérience ne suffira pas aux Hutois s’ils veulent aller s’imposer sur la pelouse de Beigem Humbeek. Deuxième de P1 la saison dernière, cette formation du Brabant flamand embrasse le doux rêve de rejoindre l’échelon national. Un profil qui n’est pas sans rappeler le profil de Wezel Sport, qui avait éliminé les Mosans la saison dernière. " J’ai pris mes renseignements et je sais que c’est une équipe athlétique, bien organisée et avec des flancs assez rapides, souligne Manu Papalino.Oui, l’objectif est de faire aussi bien que l’année dernière, soit passer encore un tour, on va prendre ce match au sérieux, mais une élimination ne serait pas dramatique. Nous sommes en pleine préparation du championnat, qui reste quand même le plus important. Il ne faut pas oublier qu’on doit intégrer beaucoup de nouveaux joueurs et que cela ne fait que quinze jours qu’on travaille ensemble. Nous ne sommes pas encore au niveau, mais on ne remet pas tout en cause non plus. "

Il n’empêche, cela ne serait pas étonnant du temps de voir Manu Papalino effectuer certains changements dans son onze de base par rapport à la rencontre face à Lustin. De quoi en réveiller certains…

Arbitre: Lenn Fauconnier, assisté de Philippe Tanesy et André Matthysen.

RFC HUY: Marly, Pire, Papalino, De Castris, Picchietti, Frantim, Morana, Pantot, Kabombo, Franco, Obaker, Eeke Pollina, A.Loyaerts, David, Czagiel, Charef, D.Boussard, Passarello. Nzoigba est suspendu. L.Loyaerts, Raia et G.Boussard sont blessés. Muaremi est à l’étranger.