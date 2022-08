Achel, c’est un petit bourg de 5000 habitants nichés au fin fond du Limbourg. " Au départ, je devais les voir en action samedi passé,avoue le nouveau coach de Stockay.Mais leur match a finalement été décalé et j’ai donc peu d’infos sur cette équipe." Comme souvent dans ces cas-là et lors des premiers tours de Coupe de Belgique, Stockay va donc partir dans l’inconnu.

Avec un noyau aussi assez réduit puisqu’il compte deux blessés et deux incertains. " On n’est pas prêt, c’est évident, avance Valoir.Après 2,5 semaines d’entraînement, c’est un peu normal. Il nous reste quelques semaines avant la reprise officielle. Mais j’ai vu des belles choses pendant la préparation. On montre du beau football. Et je suis certain que le reste va venir…"

Avec un objectif réaliste en cette Coupe de Belgique. " On veut passer car on veut toujours gagner mais on n’a pas d’objectif précis si ce n’est aller le plus loin possible. On verra où cela nous mène quoi…" tempère Valoir. Avec, d’ici la fin du championnat, sans doute encore l’arrivée de deux joueurs " pour avoir un bon noyau de 20" ponctue Manu Valoir.

Arbitre: Christo Mitskou.

STOCKAY: une séance d’entraînement est encore prévue samedi matin. La sélection tombera à ce moment-là. Tout le noyau est mobilisable sauf Jurdan (élongation) et Crotteux (genou) sont forfaits. Bernier (dos) et Diallo (pied) sont, eux, incertains.