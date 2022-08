Coupe de Belgique - Deuxième tour : Verlaine va se battre pour Marc Segatto

Les Taureaux entament officiellement leur saison ce dimanche dans un contexte particulier. Victime d’un infarctus il y a peu, Marc Segatto, le coach emblématique des Verts, a été contraint de prendre du repos."Mais il va mieux et est même rentré chez lui. Le groupe a reçu des nouvelles rassurantes jeudi soir, explique Nicolas Bauduin.On n’a pas eu le temps de gamberger, tout est allé très vite. Bien sûr, on en a parlé ensemble mais le plus important est que le coach se porte mieux."