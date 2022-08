Stockay B entre dans la cour des grands

Un an après l’arrivée de Jean-Marc Maréchal et David Nicolay au sein du staff stockali, l’heure est désormais aux attentes. Après une première partie de saison exceptionnelle, durant laquelle Stockay B avait carburé au point de se retrouver dans le Top 5, la seconde moitié de championnat s’était montrée plus laborieuse. Pour cette saison, le "process" mis en place par la deuxième équipe stockalie doit amener des résultats. " On est en pleine construction de ce qui va nous amener demain ou après-demain en P2, souligne David Nicolay.Il n’y a pas le moindre doute sur le fait que l’on va monter durant les prochaines années. Mais pour cela, il faudra que tout le monde, y compris le club, fasse des efforts. Et de ce qu’a dit Marc Grosjean, nous sommes sur la bonne voie."