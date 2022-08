«Si je suis venu au club, c’est pour monter en P2»

En compagnie de Gaëtan Didricht, le nouveau transfuge provenant de Jehay se sent déjà très bien dans son nouveau club. Ambitieux, il estime que son équipe peut rejoindre la deuxième provinciale dans un délai assez court. « Si je suis venu au club, c’est pour monter en deuxième provinciale, et on essayera dès cette saison de tout faire pour y arriver. Si la moyenne d’âge de 23 ans est un handicap ? Non, je ne pense pas. C’est simplement le meilleur sur le terrain qui gagnera. Personnellement, je ne regrette pas d’être venu. Je sais que j’ai longuement hésité mais quand tu vois les infrastructures et le terrain, tu te dis que c’est encore plus beau qu’avant. C’est impressionnant de voir comme on est entouré rien qu’en préparation. »