Romain Kaivers: «Ça ne donne même plus envie de rouler pour la Belgique»

Dimanche soir, il y avait finalement une pointe de déception chez notre représentant. Après les trois courses au programme, notre pays s’est classé à la quatrième place de la catégorie senior derrière la France, l’Italie et l’Allemagne."Le Top 3 était mon objectif donc je suis forcément un peu déçu du résultat, confie-t-il.Cela dit, il n’y a pas de regret à avoir. Les trois pilotes ont donné le maximum."

Avec un peu de recul, Romain retenait les points positifs de sa prestation."Je pense avoir roulé à un bon niveau à Mettet, analyse-t-il.Je termine la première course à la quatrième place et la seconde à la cinquième, juste devant Elia Sammartin. Cet Italien est quand même quatrième du championnat du monde actuellement. J’avais un bon rythme et cela doit me donner de la confiance pour la suite de la saison. Elle se poursuivra notamment avec une manche du championnat national ce week-end à Bilstain."

À l’issue du SuperMoto des Nations, notre compatriote poussait toutefois un coup de gueule: lui et son entourage se sentent délaissés par leur fédération (la FMB):"Le SuperMoto des Nations s’arrête exceptionnellement en Belgique et qu’avons-nous comme soutien? Presque rien… Nous avons reçu trois t-shirts à tout casser, regrette Romain.À côté de la France et son hospitality, nous étions honteux. Chaque pilote belge était de son côté. Cela ne donne même plus envie de rouler pour son pays quand on voit une telle situation". Et Jean-François, son paternel, d’ajouter:"La fédération a payé les inscriptions, c’est tout… Ce n’est rien par rapport à ce que coûte un week-end de course: 4000 euros minimum. Cela fait des années que l’on répond présent pour représenter la Belgique, mais j’ai l’impression que nous sommes les vaches à lait de l’histoire. Les Français, eux, ne déboursaient pas un euro pour cette épreuve. C’est très frustrant, d’autant que nous roulions à domicile. Nous aurions aussi pu nous entraîner plusieurs fois à Mettet avant cette compétition pour avoir un certain avantage sur les autres pays. Mais même ça, nous en avons à peine eu l’occasion. Et après, on s’étonne que certains ne roulent plus en Belgique…"