Perin et Simonet intraitables à Villers-le-Temple

Mais vendredi, c’était son jour et il a pu enfiler la tunique du vainqueur, qui lui va comme un gant. Et ce, au terme d’une course menée de bout en bout. " On va dire que j’ai profité de l’absence de bons seniors, la porte s’est entrouverte, pointe Yves Simonet.Et pourtant, à 17h, juste avant la course, je n’étais pas encore sûr d’y aller alors que je m’étais inscrit la veille. Finalement, j’ai bien fait. Une victoire, ça fait toujours du bien moralement. J’ai directement pris mon rythme sans me retourner. Ce n’est qu’après cinq kilomètres que j’ai regardé derrière et j’avais déjà une bonne minute d’avance. Dans mon plan, je devais alors lever le pied durant un kilomètre mais je ne l’ai pas fait, j’avais peur que ça revienne de derrière. J’ai ensuite géré mon avance, j’étais dans la gestion."

Preuve que l’un des meilleurs joggeurs régionaux de ces dernières années a encore faim. " Dans ma catégorie, j’ai quasi remporté toutes les courses, mais ça ne m’intéresse pas vraiment. J’ai encore envie de me battre au scratch, de faire la meilleure place possible, confie celui qui disputera, ce dimanche, l’Ironman de Maastricht.C’est mon gros objectif de l’année. Si je fais dans les trente premiers, je serai très heureux."

Au final, Yves Simonet a devancé Marc Vervenne et Laurent Maes de plus d’une minute et demi. Un vrai gouffre! Du côté des dames, c’est Marie Honin qui s’est imposée, terminant d’ailleurs à une superbe 23eplace au scratch, devant Manon Lambotte et Sara Lebon.

Sur la petite distance, c’est un autre habitué des podiums qui est reparti avec le premier prix. Logan Perin a en effet damné le pion à la concurrence, s’imposant avec une trentaine de secondes d’avance sur Olivier Beaujean et une bonne minute sur Olivier Bruyeer. Rebecca Dubois s’est, quant à elle, imposée chez les dames, devançant Maya Dussard et Magali Barthelemy.

Une franche réussite pour cette épreuve de Villers-le-Temple qui a ainsi rassemblé 396 joggeurs. Un nombre considérable en cette année 2022 pas toujours évidente pour les différentes organisations!