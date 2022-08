Pour épauler Manu Gorissen, le club mosan a opté pour la jeunesse en confiant le costume de T2 à Corentin Smal. « Quand on m’a proposé cela, j’ai accepté directement. Cela va me permette d’engranger de l’expérience. Et puis, je suis proche du groupe en termes d’âge. On fait d’ailleurs des sorties ensemble. Mais quand on passe sur le terrain, c’est différent. Les joueurs doivent encore s’y habituer. » F.C.