La montée digérée, Huy B vise la stabilité

Car, comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, l’objectif sera de se sauver sans trembler. " Surtout ne pas stresser. Plus vite nous serons sauvés, plus vite nous pourrons lancer des jeunes, ce qui est dans la philosophie du club,insiste le mentor hutois, qui aura encore à sa disposition une formation plutôt inexpérimentée.Mais on a d’autres armes comme la vivacité et l’insouciance de la jeunesse. On ne peut pas acquérir de l’expérience comme cela, ça vient avec le temps."

Et même si les Hutois ne vont pas renier leur philosophie de jeu, basée sur une circulation au sol, bien aidée par leur surface synthétique, certains ajustements, contraints par la montée, vont devoir être mis en place. " Notamment quand on n’aura pas le ballon, c’est déjà prévu. En P3, on pouvait se permettre de rester figés, ce qui ne sera plus le cas ici, pointe Manu Gorissen, qui se réjouit déjà de cette nouvelle saison.On va croiser de fameuses équipes et de fameux coachs comme Bernard Wegria et Philippe Caserini. C’est bien, cela va nous permettre d’apprendre des choses. Je suis confiant, mais en même temps stressé car cette série, c’est un peu une inconnue pour nous." Une inconnue qu’il va vite falloir résoudre, sous peine de voir l’équation maintien se compliquer.