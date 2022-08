Du haut de ses 26 ans, Boris Rob fait partie des anciens du groupe, lui qui y est présent maintenant depuis plusieurs années. « On sait que cette saison sera plus compliquée, c’est normal. Mais au vu de la présaison, je pense que nous pouvons être confiants. J’ai déjà vu pas mal de belles choses, sourit le défenseur central. J’espère que le groupe va continuer comme ça à progresser. Et si c’est le cas, on peut faire de belles choses. Nous sommes en tout cas conscients qu’on risque de connaître plus de défaites cette saison. Mais cela ne nous fait pas peur, nous sommes prêts à relever le défi. D’autant plus que je trouve que, cette année, les jeunes se sont vite greffés à notre groupe. En peu de temps, c’est comme s’ils étaient là depuis des années. »