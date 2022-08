TDM2: on était à la reprise des entraînements de Comblain ce mardi 2 août 2022 (photos)

Encore plus que l’an dernier, tous les regards des passionnés de basket seront tournés vers cette équipe."Mais le but n’est pas que l’on parle de nous. Le but est d’être humbles, de travailler et de s’améliorer constamment. C’est ainsi qu’on sera récompensés en fin de saison, pas en captant tous les regards. Vivons cachés, travaillons en équipe", lançait le coach des Rouges dès avant le premier exercice de la saison.

Et ce mardi, ce sont 12 joueurs qui étaient sur le terrain de Comblain. Outre les joueurs de D3, plusieurs joueurs d’un effectif complètement remanié étaient aussi de la partie pour apporter de la densité de suite. Au final, seul François L’hoest, joueur professionnel de la D1 du RSW Liège Basket l’an dernier manquait à l’appel."Il termine ses vacances au Canada puis intégrera le groupe dès cette fin de semaine", soulignait un Humblet laissant les premières minutes de l’entraînement au coach Reyserhove. Ensuite, c’est déjà tactiquement que le groupe a travaillé afin de mettre tout le monde dans le même moule.

Avec quatre nouveaux titulaires potentiels capables de combler les manquements décelés l’an dernier, Comblain a effectivement de quoi faire très mal. Hounhanou et L’hoest dans la raquette, point faible de l’an dernier. Malempré venant former un duo monstrueux avec Roland en distribution. Puis toute l’expérience d’un Darmont motivé pour sa dernière saison, cela peut faire très mal si la mayonnaise prend. Mais la recette ne sera pas la même que l’an dernier. " On a vécu une saison incroyable avec un basket un peu fou et une majorité de choix en première intention. Cette saison, je n’en veux plus cela, je veux plus d’intelligence de jeu, plus d’utilisation de la raquette et du jeu placé… tout en gardant aussi notre ADN pouvant déclencher ensuite un moment de folie", expliquait encore un Humblet on ne peut plus pédagogue pendant toute cette première séance.

Ce week-end, les Comblinois disputeront, dimanche, un match amical contre la D3 de Esneux Saint-Louis United.