Didier Baillet, nouveau T1 de Marchin B

Il faut dire que le nouveau T1 est loin d’être un inconnu à Marchin."J’ai joué là-bas pendant de très nombreuses saisons, explique Didier Baillet.J’ai même été coach des U21. J’ai gardé de très bons souvenirs avec ce club. D’ailleurs, dès qu’il faut donner un coup de main pour une activité ou l’autre, je suis toujours partant."

Alors, quand le comité, lui a proposé de prendre en main l’équipe B, le Marchinois n’a pas hésité."J’ai accepté pour rendre service mais également parce que le projet est beau, dit-il. Ce sera mon premier défi avec une équipe chez les séniors et je suis déjà très impatient."

Un noyau d’une vingtaine de joueurs

Alors que la plupart des joueurs de la saison dernière sont partis à Couthuin B, la deuxième équipe de Marchin affichera un tout autre visage le 14 août, pour débuter le championnat."L’ensemble du noyau sera communiqué prochainement mais nous aurons une vingtaine de joueurs,glisse le nouveau coach qui pourra également bénéficier de plusieurs joueurs de la A.Chaque week-end, plusieurs joueurs vont venir nous aider. Le club aimerait également incorporer deux, trois jeunes U19 chaque semaine pour les aguerrir au monde des adultes."

Un sacré défi en perspective qui devrait permettre aux Marchinois de ne plus revivre une campagne aussi désastreuse que celle vécue il y a quelques mois."L’objectif, c’est le milieu de classement. Si on parvient à se hisser entre la sixième et la neuvième place, ce sera déjà une très belle saison", précise Didier Baillet.

Reste à allier les actes à la parole pour vivre un exercice 2022-2023 sans encombre.