Basket-ball : Haneffe a retrouvé sa maison ce mardi 2 août 2022

Dans une salle lumineuse et semblant avoir gagné en volume, le groupe de Renaud Leclercqs a donc fait ses premières longueurs afin de préparer une saison que tout le monde veut ambitieuse."Je pense que le club a fait les choses de manière positive pour nous permettre de vivre une belle saison",expliquait un coach que l’on sent motivé."Les joueurs se sont entraînés physiquement dès lundi en allant courir la P3. Ce mardi, c’est le début du programme basket avec un programme très chargé. Au total, nous aurons 3 séances par semaine en plus des matchs pour un total de 21 prestations en août. On va clairement commencer par travailler sur le physique de l’équipe car nous avons été trop justes dans le domaine l’an dernier. L’autre priorité, pour moi, c’est de faire progresser tout le monde défensivement. C’était une de nos grosses lacunes l’an dernier et on doit profiter de cette préparation pour gommer cela."

Car le coach ne cache pas les ambitions."On veut jouer le plus longtemps possible pour une place en play-off. Je sais que le groupe s’est effondré l’an dernier quand on a commencé à y croire mais on doit avoir des ambitions. Le noyau est là et on revient dans une salle qui doit devenir une force et qui est magnifique. Le but est d’y rester invaincus, de proposer du beau jeu et d’y faire dès lors venir le public."

Le cadre est là. Maintenant, il faut le concrétiser avec, un absent pour cette première: Benoît Tassin."Il est en délicatesse avec son tendon d’Achille et on ne va pas prendre de risque, d’autant que le premier match est dans 10 jours", concluait Leclerqs.