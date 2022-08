"C’est une victoire qui fait évidemment plaisir, d’autant que je roulais à domicile, lance Antoine.Cela dit, le résultat sur l’ensemble du week-end ne me satisfait pas totalement."

Le quatrième rendez-vous de la saison avait mal débuté pour le pilote de Hamoir: lors des premières qualifications vendredi, notre représentant est sorti de la piste, ce qui l’a contraint de s’élancer 25e en Course 1 et du fond de grille en Course 2."Cette sortie nous a fortement pénalisés avant même le départ de la seconde manche", analyse-t-il.

Dans son malheur, Antoine a toutefois pu bénéficier d’un avantage. En ne prenant pas part à la deuxième séance qualificative, il a pu conserver des pneus neufs en vue de la première des deux joutes de 60 minutes vendredi."Avec mon équipier Romain Monti, nous avons pu en profiter pour remonter à la deuxième place du classement général et à la première de la Silver Cup. Je dois aussi souligner l’excellent pit-stop que nous avons effectué", commente-t-il.

Le lendemain, la paire Potty-Monti a connu moins de réussite. Parti au-delà de la 50e place sur la grille de départ, le duo est néanmoins remonté jusqu’au 14e rang absolu et à la 7e position en Silver Cup."C’est dommage, car je pense que nous avions la vitesse pour gagner", confie le Hamoirien.

Antoine Potty est toutefois reparti de Spa avec 29 points supplémentaires, de quoi remonter à la 5e place du championnat à deux épreuves de la fin:"Tout reste possible pour décrocher le titre de vice-champion, comme l’année dernière. Nous ne sommes qu’à 10 unités de la deuxième position avant Hockenheim(2-4 septembre)et Barcelone. Comptez sur nous pour nous battre jusqu’au bout."