Voici le communiqué envoyé par le club: " L’équipe dirigée par Frédéric Servotte accueille son dernier joueur du groupe. IL s’agit du danois KALLE MADSEN.

Né le 15/04/2002, Kalle est considéré comme un des plus grands talents de son pays et fait déjà partie intégrante de l’équipe nationale depuis 2019, aux côtés de son frère Oskar Madsen ex- joueur des Spacers Toulouse. Il arrivera d’ailleurs un peu plus tard afin de respecter ses obligations internationales.

Il nous arrive en provenance du club de VK Vestsjælland et a débuté le volley à l’âge de 7 ans en 2009 tout comme son père, sa mère, son frère et sa sœur. Il a fait toutes ses classes dans son club de VK Vestsjælland en remportant 7 titres en catégories de jeunes; Après une saison dans le club de Ilkast, il est revenu dans son club de cœur. On lui souhaite de connaître la même réussite que le 1er danois que nous avions accueilli, Rasmus Breuning NIelsen.

Avec l’arrivée de Kalle, nous revendiquons une fois de plus l’ADN de notre club qui est de recruter les meilleurs talents belges et étrangers afin de leur donner une chance au plus haut niveau.

Welcome Kalle!"

La saison peut débuter à Waremme!