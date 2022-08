Sarah Bovy dans l’histoire des 24 Heures : "Je n'aurais jamais pu penser vivre ça"

Même dans ses rêves les plus fous, elle ne l’aurait pas imaginé. Dimanche, Sarah Bovy a remporté les mythiques 24 Heures de Spa-Francorchamps, dans la catégorie Gold Cup. Une performance qui survient quelques jours après avoir signé un podium historique en WEC à Monza. La Nandrinoise et les Iron Dames sont, encore un peu plus, rentrées dans l’histoire de leur sport. Vingt-six ans après Florence Duez, Yolanda Surer et Kate Rafanelli, un autre équipage 100 % féminin est donc monté sur la plus haute marche d’un podium aux 24 Heures de Spa."Vu que nous étions toutes les trois en forme, on visait le podium, explique Sarah Bovy.La course fut très tendue avec pas mal de pièges mais on a opéré les bons choix avant la course et on a fait le boulot, nous sur la piste mais aussi toute l’équipe dans les stands."