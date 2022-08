R1 : L'Union Huy reprenait les entrainements ce lundi soir (photos)

Une première très attendue donc pour un groupe qui n’a presque pas changé par rapport à l’an dernier, n’enregistrant qu’un départ en plus du "passage" d’Elia Fontaine du terrain au coaching. Par contre, pour réussir ce retour en R1, le club a attiré plusieurs joueuses de haut vol comme Laura Baggio, qui était encore professionnelle à Namur il y a quelques semaines.

Avec 12 joueuses sur le terrain et seulement les cousines Louise Perpinien et Ines Dekeyser toujours en vacances, cette première a directement donné le ton d’une saison que tout le monde espère passionnante. Entre travail, décontraction et sourire, les premiers rebonds ont directement été positifs. Ainsi, sous le regard attentif du président Alain Bernard, les drills se sont enchaînés avec application afin de remettre tout le monde dans le bain et de retrouver la distance avec énormément de shoot tout en lançant les bases du jeu que les Mosanes voudront proposer.

Et si la dynamique de l’an dernier doit évidemment être conservée et servir de base, le champ des possibilités de ce noyau est important. Ainsi, en plus des championnes de l’an dernier qui se connaissent sur le bout des doigts, les quatre nouvelles recrues apportent toutes un plus dans leur domaine de prédilection. La présence physique et la vista de Baggio, l’intensité de Ronveaux, les tirs des sœurs Marteau, les Hutoises ont pioché très juste et partout où on pouvait déceler d’éventuels points faibles.

Au niveau des duels officiels, pas de coupe de Belgique au programme. La première sortie du groupe se fera donc via une coupe AWBB où il faudra avoir des ambitions, le 20 août chez la P1 de Marche avant de recevoir la R2 de Mons, grande rivale les dernières saisons, pour la qualification pour le tour suivant le 27.