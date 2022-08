Performances historiques pour Liège Natation

Et ce superbe bilan va rentrer dans les livres d’histoire du cercle crisnéen. " Au niveau des perspectives que ce championnat offre, je dirais même que c’est le plus beau de l’histoire du club, confirme le président et entraîneur.L’attitude des jeunes a été parfaite pour une jeune équipe. C’est très encourageant pour la suite, cela n’annonce que des bonnes choses pour les années à venir. Depuis le temps que je suis dans le milieu, il m’en faut déjà beaucoup pour que je sois satisfait. Mais là, je l’étais. Tous les nageurs ont battu leurs records ou n’en étaient pas loin. Je me dis qu’on peut vraiment faire quelque chose de bien avec cette équipe."

Dans les faits, Emma Govaerts a décroché cinq médailles alors que Camille Henveaux et Ambre Franquinet en ont ramené quatre. Suivent ensuite Lucas Henveaux, Thomas Courbois et Florentin Lovens (3 médailles), Théo Marti et Maxime Courtois avec deux médailles et Grace Palmer avec une. Sans oublier les belles performances de Noah Franquinet et Naya Dominiczak Et Liège Natation a également remporté trois médailles en relais.

La belle découverte Elris Zeimes

Du côté de Waremme, Alisée Pisane a prouvé qu’elle était en forme avec l’Euro en décrochant deux médailles alors qu’Elris Zeimes a surpris tout le monde sur le 1500 mètres. " Ça prouve aussi qu’on sait faire la transition des petits vers les grands. Elris disputait ses premiers grands championnats seniors, c’est un nageur sans expérience, pointe Ann Bonvoisin.Il a osé, respecté les consignes et il a explosé ses temps. Certes, il est encore capable de mieux mais c’est la preuve que nous sommes dans le bon pour la transition entre les jeunes et le monde adulte, où ils commencent à pointer le bout de leur nez. " À noter également qu’Alexandre Glodkiewicz, 11 ans, a battu le record du district et francophone sur 200 mètres nage libre. Preuve que la natation huy-waremmienne a encore de beaux jours devant elle!