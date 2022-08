Manu Papalino: «Je me sens plus serein que l’année passée»

Et il est vrai que l’ancien mentor de Grâce-Hollogne a semblé bien moins stressé qu’il y a quelques mois au moment de se poser pour l’interview. " Je me sens plus serein que l’année passée, c’est vrai. Il y a plus de qualité dans le groupe, cela se ressent à l’entraînement, abonde-t-il.J’avais demandé certains renforts et j’ai pu avoir les joueurs que je voulais. Je n’ai pas pris des gars parce qu’ils restaient sur le marché, bien au contraire. Le groupe est bien plus expérimenté. Les joueurs qui sont partis ont été remplacés, en mieux même je pense. Au niveau de la finition, qui était un problème la saison dernière, je me sens aussi plus confiant car, en, plus de nouveaux attaquants, nous avons aussi amené des forces sur les flancs. On devrait avoir moins de difficultés à mettre des buts."