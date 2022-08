Huy reprend en effectif réduit

Ce lundi, c’est sur la piste d’athlétisme de Huy que Steve Jovenau avait donné rendez-vous à son équipe de l’Union pour une reprise placée sous un climat positif. Les Mosans sont de retour dans une division où ils devraient pouvoir reprendre du plaisir. « On va tenter de directement créer une dynamique de groupe et un contexte positif, notait le coach. On va d’abord commencer par faire un gros travail physique pour mettre tout le monde à niveau et disposer du répondant pour disputer cette saison.»