Haneffe affiche les maillots de Romain Boxus: "Un véritable honneur"

Après une saison passée dans les installations de Waremme, le RBC Haneffe fait son grand retour à la maison. Car la salle des Templiers est désormais opérationnelle pour le plus grand plaisir des équipes locales. Mais, ce lundi, c'est une activité plus protocolaire qui s'est déroulée dans les installations Hesbignonnes. En effet, pour marquer son « retour à la maison », le club a tenu à rendre hommage à l'une de ses légendes : Romain Boxus. Ainsi, en présence de Caroline Vroninks, Échevine des sports et des finances, et Philippe Mordant, Bourgmestre, la présidente locale, Myriam Kabwe, a mis les maillots des équipes nationales jeunes portés par l'enfant du village. Exceptionnellement présent, le joueur professionnel qui défendait les couleurs de Louvain l'an dernier était touché. « C'est un honneur que de voir ainsi mes maillots », nous confiait l'intéressé. « Mes premiers dribbles, je les ai faits avec la présidente et je suis très content de voir la salle ainsi rénovée. Lors de mes 6 campagnes avec les équipes nationales jeunes, j'ai pu vivre énormément de choses et j'espère que d'autres pourront le vivre. Avec le maillot rouge, j'ai soulevé la coupe des championnats U16 que j'ai pu soulever en étant capitaine de l'équipe. »