Le club souhaitait connaître des heures encore plus belles et cela devait passer par un noyau plus expérimenté."On n’a jamais évolué avec des gars possédant autant de bagages,confie le jeune entraîneur. Leur apport se voit déjà dans le groupe. Même les joueurs déjà présents lors du dernier exercice en sont conscients. Ils voient que le niveau a augmenté, mais que l’exigence également."Habitués de P1, les Geerois se doivent de prouver leur vraie valeur."Après 3 saisons à se sauver, je pense qu’on a l’habitude de la P1 et on va essayer de bien y figurer. On est passé par le chas de l’aiguille l’an dernier et cela ne doit plus se reproduire, dit le coach.Malheureusement, nous avions eu énormément d’absences dues à des blessures, des problèmes d’organisation ou même encore des joueurs en Erasmus. Nous savons qu’en première provinciale, tout le monde peut battre tout le monde. Il y a des équipes que l’on n’attend pas et qui peuvent surprendre."

Pour atteindre ces objectifs, il faut s’y préparer."C’est pour cela que la préparation physique d’avant-saison fut plus sérieuse,continue l’entraîneur.Cette année, je serai encore plus exigeant que précédemment. Les joueurs sont prévenus."Si ce noyau se porte tel quel à l’heure actuelle, c’est en partie dû au travail que Mike Bekaert a réalisé."Il a un rôle d’intermédiaire et c’est tout bonnement bénéfique pour tous, affirme le coach. Ce n’est plus au coach à devoir tout gérer. Il permet également d’être là comme un appui."Arrivé début février dans le club voisin de Waremme, en provenance de Hannut, en qualité de directeur sportif. Ce dernier a été convaincu par le projet geerois."J’ai essayé d’offrir plus de solutions à Nicolas afin que l’équipe tourne mieux", explique-t-il.

Ce n’est pas moins de huit nouveaux transfuges qui sont rentrés dans les rangs Bleu et Blanc dont Samir Bouhriss qui vient consolider ce milieu de terrain. Autre point à noter, c’est l’intégration des jeunes au noyau."Ils sont à l’écoute et ils ont intégré la mentalité du club, quoi de mieux?, sourit Nicolas Henkinet.Les infrastructures sont au top malgré la sécheresse de cet été avec un terrain bien entretenu."

De quoi ravir les spectateurs qui n’attendent que de prendre du plaisir avant de retourner dans leurs pénates, du nouveau complexe sportif.