Fize a rempli son objectif: jouer une rencontre à domicile

Par contre, le second acte a débuté de la pire des manières pour les Sang et Marine, qui voient leur adversaire réduire l’écart après seulement une trentaine de secondes de jeu. Mais Fize va tenir bon jusqu’au bout pour décrocher son ticket pour le deuxième tour. " Il y a eu beaucoup d’intensité, de duels, mais finalement très peu d’occasions, analyse le mentor fizois.Au final, c’était un bon match, avec énormément d’intensité. C’est très bien pour la préparation. Je suis globalement satisfait de ce que j’ai vu, si ce n’est le début de deuxième mi-temps. Par après, on a eu un peu plus de mal à faire circuler, à mettre le pied sur le ballon. Mais ça fait aussi partie de la préparation. Cela fait seulement douze jours que nous avons repris, c’est logique que tout ne soit pas parfait."

Ainsi, la rue Magritte verra débarquer Rhodienne dimanche, une formation qui évolue en première provinciale dans le Brabant flamand. " Notre objectif est déjà rempli puisqu’on voulait jouer le deuxième tour à domicile. Ce match, ce sera une belle opportunité de franchir encore un temps, mais aussi une rencontre très intéressante de préparation avant la reprise du championnat", conclut Olivier Parmentier.

Arbitre: Pascal Neuwart, assisté de Guillaume Parent et Brice Vandesande.

Cartes jaunes: Erivelton, Noël, Eyckmans, Frate.

Buts: Vandervost (0-1, 23e), Massar (1-1, 35e), Mesrouri (1-2, 46e).

MONTIGNIES: Eeckhout, Lange, Akono (82eJosephy), Struyven (46eGaspard), Crainich, Frate, Toutou, Dresselaers, Louahed (46eMesrouri), Ndiaye (75eVoronin), Noël.

FIZE: Firquet, Sbaa, Erivelton (65eLedure), Mayanga (46eDenruyter), Massar (90eFissette), Eyckmans, Demaerschalk, Wagemans, Vandervost, Licour (83eGillard), Nzembo.