Encore un peu trop justes, les Villersois craquent après la pause

Ainsi, à la pause, les Villersois se retrouvaient menés 35-30, soit 35-22 au score réel. Des difficultés offensives criantes et une complexité à proposer du jeu, faute de repères collectifs. En seconde période, les choses s’aggravaient encore car, même si le groupe réussissait à marquer 29 points de plein jeu, il n’y avait plus moyen de contrer des locaux réglant la mire, dominant le rebond et enchaînant les paniers faciles.

L’addition montait donc pour se fixer à 30 points au moment du décompte final. " Cela n’a aucune signification, on va commencer la préparation ce lundi", expliquait Damien Deblond qui a programmé 3 séances de travail cette semaine.

À noter que les Villersois devaient se rendre à Pont-de-Loup la semaine prochaine mais cette équipe a déclaré forfait pour la compétition. De quoi rendre le calendrier de cette première rencontre encore plus inutile. " Mais on a réussi à mettre un match amical contre laR1 de Cointe dimanche pour avancer collectivement", concluait Damien Deblond.