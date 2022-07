Professionnalisé à tous les échelons, Stockay rêve du tour final

Terminé le bas de classement de la D2 ACFF. Depuis l’arrivée de Marc Grosjean comme entraîneur puis, plus récemment, comme coordinateur sportif, le club est entré dans une nouvelle ère, celle de la professionnalisation. Cette soirée l’a d’ailleurs prouvé: entre baffles, micros et public invité à écouter les différents objectifs dans la tribune, Stockay semble désormais bien loin de ses anciennes présentations à même debout sur une chaise dans la buvette autour d’un verre.

Durant cette présentation des deux équipes de Stockay, tous les objectifs ont été cités et décrits avec précision. Terminé de voir les semaines de championnat passer les unes après les autres sans réellement savoir de quoi le futur sera fait. Marc Grosjean a pris le temps de l’expliquer, le club est désormais parti sur un projet de trois ans scindé en trois étapes. Tout cela, dans le but de monter le plus rapidement possible en Nationale 1. " Nous espérons faire de bons résultats et gagner des matchs, c’est clair et net, souligne l’ancien entraîneur de Seraing. Mais ce que j’attends en priorité, c’est la traduction sur le terrain de ce que nous voulons faire. Il y a désormais au club une vraie philosophie qui nous est propre. Que ce soit au niveau du recrutement ou de la mise en place du noyau. On sait ce qu’on veut faire, avec une fidélité sans faille de notre identité et de notre système de jeu. "

Pour atteindre ces différents objectifs, le club a d’ailleurs fait confiance à Manu Valoir. L’Oupéyen de 44 ans a connu son coordinateur sportif du côté de Seraing et celui-ci sait à quel point le nouveau T1 est l’homme de la situation pour ce projet. " Je suis avant tout très heureux d’être ici, sourit Manu Valoir.La préparation se passe très bien, avec des entraînements de qualité tous les jours. Le club veut que j’amène mon identité qui est basée sur un football ultra offensif. Il faudra des efforts de tout le monde mais quand on voit les moyens mis en place, tout est possible."

Désormais dans une nouvelle galaxie, Stockay peut redevenir le numéro un de l’arrondissement. Les prochains derbys seront attendus et scrutés par tous, ce qui réjouit évidemment les différents membres du club. Et puis, finalement, " la concurrence n’amène que du positif" aime conclure Marc Grosjean.