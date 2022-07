Oreye sans vie et sans plaisir

Les Sucriers le savaient, la marche limbourgeoise allait certainement être trop haute pour eux. En revanche, les supporters qui s’étaient pourtant déplacés en nombre espéraient sans doute mieux de leurs couleurs. La motivation des visiteurs aura tenu 120 secondes. Le malheureux Essomba qui, à l’image de bon nombre de ses coéquipiers, aura peiné face à la vivacité des locaux, perd la balle et contraint ses coéquipiers à commettre une faute. Les locaux ne le savent pas encore, mais leur calvaire va commencer. Les buts s’enchaînent et les " On est là pour prendre du plaisir " criés par les Verts sonnent de plus en en plus faux. Même lorsqu’ils semblent vivre une meilleure période dans le match, les gars de Jérôme Dirick parviennent à se punir eux-mêmes. Mécontents d’avoir vu les Limbourgeois gagner quelques mètres sur un coup franc dans le rond central, les Sucriers ne sont pas alignés et le paient immédiatement. La frustration monte et plutôt qu’aider Julin et consorts à montrer un peu d’amour-propre, elle va définitivement les faire dérouter. C’est Rossion qui change en premier de chemin, pour prendre celui des vestiaires suite à un coup volontaire sur son adversaire. À dix, on voit mal comment Oreye va pouvoir échapper à la correctionnelle en seconde période.