Huy passe par le chas de l’aiguille

Mais, sur le terrain, la réalité est bien souvent différente. Et alors que Pollina, par deux fois, et Pantot allument les premières brèches sans toutefois faire mouche, ce sont bien les Namurois qui vont débloquer le marquoir. Suite à une mauvaise de relance de Morana, Tonneau récupère le cuir et trompe Marly, avancé, d’une frappe lointaine (0-1).

Déjà nerveux devant son banc, Manu Papalino le devient encore plus et s’époumone en multipliant les directives tactiques. Sans succès jusqu’à la 28eminute, moment choisi par Pantot pour adresser un bon centre au cordeau, repris au premier poteau par Kabombo. Un vrai geste de buteur (1-1)!

La réplique visiteuse ne se fait pas attendre et Goossens, seul devant Marly, s’arrête sans raison, se pensant hors-jeu. Huy peut souffler. " Pressez le porteur, faites monter le bloc, ce n’est pas possible " harangue Manu Papalino, jetant tour à tour sa casquette et son carnet, juste avant que les deux équipes ne rentrent au vestiaire sur ce score de parité.

Le mentor hutois décide de revoir ses plans pour le deuxième acte, replaçant Frantim au cœur de la défense pour décaler Morana à droite. Pantot et Obaker faisaient les frais de ce changement tactique alors que Nzoigba et Picchietti montaient au jeu. Personne ne le sait encore, mais il s’agit d’un coup de maître de Manu Papalino.

Juste avant l’heure de jeu, et alors que Huy pousse tant et plus, Di Primo, le portier lustinois, va sortir le grand jeu. En deux minutes, il repousse les envois de Papalino, Pollina et Picchietti. De l’autre côté du terrain, les avants des Verts profitent des largesses défensives hutoises. Et après une première alerte repoussée par Marly, Tonneau profite d’une belle déviation de Notte pour lober le dernier rempart hutois (1-2).

Il reste alors vingt minutes à jouer et Huy va accentuer son siège dans le rectangle adverse. Mais Di Primo enchaîne les sauvetages et retarde l’échéance à des multiples reprises. Jusqu’à la 82eminute et cette déviation de Pollina vers Picchietti qui conclut dans un angle fermé (2-2). Et six minutes plus tard, Charef, également entré au jeu, rabat vers Nzoigba qui pousse au fond via Di Primo (3-2).

Huy se qualifie donc pour le tour suivant, grâce notamment à ses entrants. Mais il y a encore énormément de boulot et il faudra montrer un autre visage la semaine prochaine à Humbeek.

Arbitre: Michaël Addai, assisté de Thomas Pirnay et Philippe Schmetz.

Cartes jaunes: Robert, Charef, Nzoigba, Di Primo, Mosseray.

Carte rouge: Nzoigba (90e+1, deuxième jaune).

Buts: Tonneau (0-1, 13e), Kabombo (1-1, 28e), Tonneau (1-2, 67e), Picchietti (2-2, 82e), Nzoigba (3-2, 88e).

HUY: Marly, Obaker (46eNzoigba), Morana, David, Eeke, Czagiel (68eCharef), Frantim, Papalino, Pantot (46ePicchietti), Pollina, Kabombo.

LUSTIN: Di Primo, Cao, Filée, Mosseray, Diz Villanueva, Robert, Pilar Cerqueira, Goossens (51eMosseray), Gilles (59eCollin), Tonneau, Notte.