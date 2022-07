Deuxième chapitre dans le renouveau du RFC Huy

Dix-neuf mois plus tard, c’est un club bien plus serein que l’on a retrouvé lors de la traditionnelle présentation des équipes. Et pour cause, un vent nouveau souffle sur le Stade Legrand. Nouveau président, apport de forces vives élémentaires, noyau remodelé sous la houlette de Manu Papalino et, surtout, objectifs pleinement remplis la saison dernière.

Au bout du bout du suspense, la D3 s’est sauvée lors d’un véritable thriller face à Gosselies alors que la P3 a décroché un titre de champion amplement mérité pour réduire l’écart entre les deux formations. " D’ailleurs, je trouve que cela n’a pas été assez mis en avant. Il faut savoir profiter du moment présent, insiste Florian Rorive.Nous avons brillamment rempli nos objectifs chez les seniors. N’oublions pas non plus les jeunes: nous avons réussi à replacer Huy sur la carte du football wallon."

Après les problèmes financiers, structurels et sportifs, voilà donc le matricule 96 reparti sur des bases solides. Et après un chapitre initial qui s’est clôturé en beauté, place à la deuxième étape de ce grand projet, placé sous le signe du renouveau. " Le premier chapitre était de sauver le club. Maintenant, de nouveau défis se présentent à nous, confirme le vice-président du club, qui a pris la parole en l’absence de Christophe Coulée.Cette année, le but sera que les deux groupes se sauvent le plus vite possible, en essayant évidemment d’éviter les barrages (rires). On a en tout cas mis le maximum de moyens pour y arriver. Le sportif nous avait demandé certaines choses et on a essayé d’y répondre(NDLR: le budget a quasiment été doublé par rapport à il y a un an).Le tout en sortant un maximum de jeunes car l’accent sera toujours placé là-dessus. Et puis, en ce qui concerne le moyen et long terme, nous voudrions aussi améliorer les infrastructures afin de placer l’ensemble des joueurs du club dans les meilleures conditions ici, au Legrand, dans le centre névralgique du club. "

Preuve que le chapitre hutois à l’Omnisports est définitivement de l’histoire ancienne et qu’une nouvelle ère, plus proche de Tihange, est en train de s’écrire dans le club centenaire.