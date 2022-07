«Se priver de notre suivi, c’est dommage»

Frédéric Kimmlingen, quelle est votre première réaction quand vous voyez que les quatre athlètes interrogés dans le cadre de cette série ont décidé de représenter un autre pays que la Belgique sur la scène internationale?

Ce qui se passe avec eux, c’est qu’ils ont une vision à court terme et pensent aux championnats de jeunes qui sont là en se disant qu’ils ont plus de chances d’y participer ailleurs. C’est vrai, les critères belges sont plus durs que les critères internationaux en général. Par contre, en seniors, nous appliquons les minima internationaux depuis un an. En changeant de pays comme cela, ces athlètes se privent du suivi qui serait mis à leur disposition en Belgique, qui est un des meilleurs en Europe. Un article paru dans une revue spécialisée l’avait d’ailleurs prouvé.

Vous regrettez leur choix?

Se priver de notre suivi, oui, je trouve cela dommage. D’autant qu’ils avaient le potentiel pour s’exprimer en seniors, mais il y a cette carotte des championnats internationaux. Et puis, on n’a pas provoqué cela, c’est leur choix personnel. En changeant de pays comme cela, ils se disent peut-être que l’herbe est plus verte ailleurs.

En optant pour des minima aussi stricts, n’avez-vous pas l’impression de bloquer certains athlètes?

Il faut toujours voir avec quels pays on fait la comparaison. Pour les championnats du monde U20 de Cali, nous avons tout de même quinze représentants. À la fin de chaque saison, on analyse le tout et on s’adapterait si le nombre de représentants était trop faible. On ne fait pas un copier-coller d’une année à l’autre. Et puis, on se calque également sur le niveau européen pour fixer nos minima. Notre politique, assumée, est celle du haut niveau, on envoie des athlètes qui peuvent rejoindre les demi-finales au minimum. À l’Euro U18, nous avons ramené trois médailles, le bilan est bon.

Il n’empêche, voir Ruben Querinjean remporter une médaille à l’Euro espoirs de cross devant les Belges, cela doit vous faire quelque chose, non?

Oui, on se dit qu’il aurait pu être chez nous et bénéficier de notre suivi. Un athlète qui fait une médaille à l’Euro, cela aurait tout de même été bien de l’avoir dans nos rangs. Mais bon, c’est son choix personnel.

La LBFA ne manque-t-elle pas de suivi sur le terrain auprès de ses athlètes?

À ce niveau-là, nous avons des statuts différents en fonction des âges et des performances. Et à partir du moment où les athlètes entrent dans ces critères, ils sont clairement identifiés. Depuis un an, nous avons changé de système. Nous fonctionnons avec des référents qui s’occupent d’une quinzaine d’athlètes. Et le but est d’être en contact le plus régulier possible. Mais il faut être deux pour avoir un bon suivi. Il y a évidemment des gens avec qui cela se passe bien alors que d’autres sont plus distants. Nous lançons un hameçon et c’est à eux de l’attraper ou pas. En tout cas, les athlètes savent qu’ils peuvent venir frapper à notre porte s’ils ont des questions ou des problèmes.

Ce suivi est-il toujours adapté à la réalité actuelle?

Il ne faut pas croire qu’on ne se remet pas en question et qu’on n’évolue pas au jour le jour. Nous avons la chance d’avoir deux saisons par an en athlétisme et nous faisons un bilan après chaque saison. Certes, nous avons quelque chose qui est mis en place, mais on essaye constamment de s’adapter. Nous fonctionnons avec des cellules individuelles, l’athlète forme un vrai binôme avec son coach. Et on l’assume, l’entraîneur personnel de chaque athlète est vraiment valorisé, pris en compte.

Qu’auriez-vous à dire aux athlètes afin qu’ils restent dans le giron belge?

On a la chance, avec l’Adeps, de pouvoir compter sur des experts reconnus internationalement. L’entraîneur personnel de chaque athlète est également impliqué dans le processus. On leur laisse une grande liberté. Et puis, on peut compter sur un suivi de pointe. Je pense simplement que les athlètes impliqués dans cette série ont opté pour le court terme. Avec leur potentiel et le suivi qu’on met en place, ils auraient fait des étincelles sous les couleurs de la Belgique. C’est dommage.