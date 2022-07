Sur papier, s’il n’y a que deux divisions d’écart entre les deux formations, il y en avait encore quatre il y a peu de temps, un vrai gouffre à ce niveau. " C’est pour cela qu’on n’a aucune pression, confirme le mentor des Mosans.On doit prend cela comme une bonne expérience avant le championnat et, avant tout, se faire plaisir. On ne se dit pas qu’on va passer un tour, mais on va aller jouer comme on évolue d’habitude. Hors de question de dresser un but devant notre but. Mais compte tenu de la différence de niveau, Couvin se doit de passer. Après, sur un match, tout est possible et cela va surtout dépendre de notre adversaire. Mais, logiquement, notre parcours devrait s’arrêter."

Pour que ses garçons soient le plus frais possible, le coach de la seconde formation hutoise a donné à congé à ses troupes en cette fin de semaine. " On s’est entraîné mardi avant une rencontre amicale à Fraiture mercredi. Depuis, ils sont au repos. Il le fallait car cela fait dix jours que nous avons repris et sur ces dix jours, on en a eu huit avec des activités. Et il commençait à y avoir quelques tensions musculaires chez certains", souligne Manu Gorissen.

Il n’empêche, avec une victoire convaincante la semaine dernière et un plantureux succès mercredi, les Hutois abordent cette rencontre en pleine confiance. " Mais il faut rester les pieds sur terre. Si ça se trouve, ce dimanche, nous serons dans la position dans laquelle Fraiture se trouvait face à nous mercredi, prévient Manu Gorissen.En tout cas, les gars ont envie de jouer contre une équipe qui devrait donner plus de rythme. Et je n’ai pas senti le moindre changement dans leur attitude. Ils ne se rendent peut-être pas compte qu’ils vont disputer un premier tour de Coupe de Belgique."

Une insouciance qui devrait éliminer tout stress et permettre à Huy B d’évoluer libéré. Une bonne manière d’aborder cette rencontre de gala.

Arbitres: Luc Duret, assisté de Clément Dubuc et Nassim Ali Rahmani.

HUY B: Manu Gorissen doit se passer de G.Gobiet, en vacances, Roba, en stage pour son travail, ainsi que de Henry et Pinchart, toujours blessés. Hoyoux, Brems et Renard sont, quant à eux, incertains.