Pour sa première, Thisnes veut «s’amuser»

Ce n’est pas faire injure aux équipes de P4A d’écrire que Thisnes n’a pas livré beaucoup de matchs à enjeu lors du dernier exercice."Affronter une formation de P1 maintenant, c’est top. Les gars prennent déjà du plaisir sur et en dehors du terrian. Malheureusement, le match arrive un peu tôt dans notre préparation. On n’est clairement pas encore à 100% et certains joueurs se sont à peine entraînés."

Jérôme Remacle l’avoue, le partage contre Wanze/Bas-Oha lors du Challenge Hesbaye/Condroz a eu le don de réveiller ses troupes."Les gars avaient besoin de ça. J’espère qu’ils donneront le maximum dimanche",dit-il.

Du côté de Biesme, qui a disputé son premier match amical mercredi, l’équipe n’est pas au complet. " J’ai huit joueurs absents pour diverses raisons sur un noyau de 26. Nous avons aussi pas mal de nouveaux éléments qui arrivent", constate le coach Xavier Thiry.

Arbitre: Joël Michelin.

THISNES: Mbarga, Dierickx, Pynebrouck, V. Petit, Parthoens et Ghafghaf sont absents.