Hannut: «Trop tôt, trop loin», peste Bisschop

Un sentiment qui sera sans doute identique dans le camp local.

C’est donc clairement un peu avec des pieds de plombs que les Verts prendront la route ce samedi pour se rendre chez la nouvelle R2 ardennaise. Avec 8 points d’avance et face à un adversaire qui ne doit pas avoir plus de basket dans les mains… pourquoi ne pas signer un petit exploit?"On verra, mais ce n’est vraiment pas le but! On va tenter de courir, de prendre des repères et, surtout, de ne pas avoir de blessés. Sans de Liamchine et Goffin, les rotations seront plus limitées mais nous avons un groupe plus large. On va aussi pouvoir capitaliser sur le travail fait l’an dernier. Je compte garder 60% de ce que nous avions mis en place… Maintenant, lors du premier entraînement, on a juste remis un système en place et nous nous présenterons au match avec ce seul repère et nous tenterons de nous adapter tout en sachant que le collectif doit encore plus primer", nous confiait encore Michel Bisschop après sa seule séance de travail de jeudi."On voit que certains sont plus affûtés que d’autres. J’avais donné un programme physique qui a été fait ou pas… mais nous allons aussi nous adapter à cela."

Après un dernier exercice compliqué, Hannut sait pertinemment que cette coupe AWBB ne sert à rien d’autre qu’à préparer la saison régulière qui s’annonce très relevée. Le premier but de tout le groupe est de se présenter prêt pour les premiers matchs de saison régulière qui avaient été ratés l’an dernier, entraînant une situation compliquée par la suite que personne ne veut revivre.