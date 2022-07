Les recherches des Bleus ont abouti ce jeudi soir à la signature d’Axel Frerot, qui portait les couleurs de Vaux-Noville, en P1 luxembourgeoise lors du défunt exercice. " Mais j’étais gérant d’une librairie à Flémalle, ce qui me demandait énormément de temps. Du coup, j’ai raté pas mal d’entraînements à cause des trajets vu que je terminais relativement tard. C’était très compliqué, explique celui que l’on avait notamment connu à Momalle et Fraiture.Du coup, j’ai décidé de revenir dans la province de Liège pour me rapprocher de chez moi et ainsi plus profiter avec ma famille et mes amis."

Contacté par plusieurs cercles, c’est finalement du côté de Burdinne que le joueur de 27 ans a décidé de s’engager. " J’avais envie de prendre du plaisir et d’évoluer dans un club familial, insiste celui qui a prolongé son bail avec Flémalle en futsal. Disons aussi que Geoffrey Sabetta, avec qui je m’entends bien, m’a bien vendu le club. Personnellement, j’ai envie de faire une très bonne saison, je suis très motivé cette année. Point de vue collectif, on va bien voir comment cela va se dérouler car une saison, c’est très long. Mais ce serait top si on parvient à accrocher le tour final."

Afin de se fondre encore un peu plus dans le groupe, Axel Frerot va accompagner ses nouveaux coéquipiers en stage tout au long de ce week-end. " Je connaissais déjà plusieurs joueurs et les premiers contacts ont été très bons, c’est un club très accueillant", insiste celui qui ne se fixe pas d’objectif de buts ou d’assists, préférant mettre en avant le collectif.

Voilà en tout cas un renfort qui devrait faire plaisir à Jean-Christophe Piccart qui dispose ainsi d’une arme supplémentaire expérimentée et connaissant parfaitement cette série de P2A.