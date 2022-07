Une épreuve en plein cœur de la fête à Villers-le-Temple

Deux distances sont ainsi proposées: 6 (départ à 19h45) et 10.2 kilomètres (départ à 19h30). Des épreuves qui seront précédées de courses pour enfants. Un 300 mètres réservé aux enfants de maternelle à 18h30 alors qu’un 1000 mètres est prévu pour les élèves de primaire sur le coup de 19h00. Des enfants, mais aussi des adultes, qui pourront aussi vivre une après-course très festive. " Il y a une fête dans le village de vendredi à lundi, confirme Stéphane Beelen.Des manèges seront présents sur place et on proposera évidemment une petite restauration. Vendredi, une soirée avec DJ est également prévue." Ce sont ainsi entre 200 et 300 joggeurs qui sont attendus du côté de Villers-le-Temple pour une course qui s’annonce festive et une soirée qui pourrait bien se prolonger jusqu’aux petites heures.