Série : La fuite de nos talents - Thomas Vandormael, le façonneur de pépites au coeur déchiré (5/6)

Ainsi, ses athlètes, qui représentent différentes patries, lui permettent d’être en relation avec plusieurs fédérations. Depuis deux ans, la machine s’est lancée et c’est ainsi que Thomas Vandormael s’est retrouvé à "représenter" le Luxembourg lors de l’Euro espoirs à Tallinn l’an passé, aux côtés de Ruben Querinjean. " Oui, on s’est posé la question: fait-on le forcing pour réaliser les minima belges? Mais bon, la fédération luxembourgeoise était derrière Ruben depuis un an. On sentait une présence et une attention, qui sont deux mots très importants. Et c’est ce qu’on n’a pas du tout eu en Belgique, son niveau étant jugé trop insuffisant. Il n’y a eu aucune discussion, aucune réflexion alors qu’il est tout de même double champion de Belgique de cross court. Depuis, Ruben est entré dans un processus que je n’ai jamais vu ici, où il est très difficile de rentrer dans un projet de haut niveau, analyse celui qui fut notamment quatrième des championnats de Belgique de 800 mètres en 2011.Au Luxembourg, les instances fonctionnent très bien entre elles alors qu’en Belgique, l’athlète est un peu bloqué au milieu du jeu de quilles."

Un climat anxiogène pour l’athlète

Et c’est sans doute là que le bât blesse dans notre Royaume: la philosophie n’est pas du tout la même que dans d’autres pays. " Je n’ai jamais vu quelqu’un de la fédération demander à un entraîneur ce dont il avait besoin, en quoi ils pouvaient aider. Ici, il y a simplement une grille à cocher pour avoir un soutien et il faut amener des justificatifs, tance Thomas Vandormael.C’est le gros souci: on ne se sent pas soutenu. Même un athlète élite doit amener des preuves à la fédération. J’en ai déjà vu stresser sur une ligne de départ car ils pouvaient perdre leur statut s’ils ne réalisaient pas un bon chrono. C’est une épée de Damoclès anxiogène et destructrice."

Une atmosphère qui favorise évidemment la fuite des talents, ceux qui le peuvent en tout cas, vers d’autres fédérations un brin plus proches de leurs athlètes. " L’idée banale, qui est aussi vraie, est de dire que ces autres fédérations proposent des minima plus accessibles. Mais la réalité est bien plus profonde. Si je dois résumer la chose, je dirais que la fédération belge aide l’athlète une fois qu’il est au sommet alors que les autres, en tout cas au Portugal et au Luxembourg, l’aident à arriver au sommet, martèle notre interlocuteur.Ce qu’on fait, ici en Belgique, ça fonctionne uniquement avec les gens hyper talentueux. C’est déjà très bien, mais on passe à côté de gens dont le talent va fructifier. Par exemple, Ruben Querinjean est champion de Belgique de cross et médaillé européen. Et pourtant, il y a encore deux ans, personne n’aurait misé un kopeck sur lui. Si la fédération luxembourgeoise ne lui avait pas accordé son attention, il aurait peut-être arrêté de courir."

Ainsi, même s’il est évidemment de tout cœur derrière ses athlètes, ne pas les voir représenter la Belgique sur la scène internationale procure un double sentiment à Thomas Vandormael. " Quand Ruben remporte le bronze à l’Euro, ça m’est égal que ce soit pour la Belgique ou pour le Luxembourg. Mais ça reste quand même bizarre de les voir porter d’autres couleurs que les miennes. Je me dis que s’il y avait la même dynamique ici que dans d’autres fédérations, sans doute qu’on serait en phase avec nos propres couleurs, souffle-t-il.D’un autre côté, cela me permet de rencontrer d’autres personnes, d’autres athlètes. Je vois d’autres univers, d’autres modes de fonctionnement. C’est enrichissant aux niveaux humain, athlétique et culturel."

L’envie de faire bouger les choses

Un constat sans appel qui pousse Thomas Vandormael à vouloir s’investir davantage. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a parfois une fameuse différence. " Lors des dernières élections, j’ai voulu présenter ma candidature, mais elle était signée par le vice-président du club et non le président. Et un membre de la fédération s’est tué corps et âme pour la faire refuser, menaçant même de nous attaquer en justice. On est à un tournant pour la fédération, le ras-le-bol est général. Et la fuite de ces athlètes en est une preuve. Ils sont wallons, formés par des coachs francophones et ils courent pour une autre nation, ça n’a pas de sens. Les entraîneurs font le boulot pour d’autres nations… On ne reçoit aucun soutien de notre maison mère. Le fait qu’ils s’en aillent, c’est symptomatique des manquements de la fédération. Pourtant, il y a le potentiel."

En attendant, Thomas Vandormael va devoir se contenter de sa casquette de coach. Un couvre-chef qui lui va comme un gant et avec lequel il connaît le plus de réussite!