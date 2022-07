Trois ans plus tard, nos compatriotes devront se battre pour les places de 5 à 8. Une déception, surtout après leur victoire contre la Pologne, championne du monde en titre, en début de semaine."On savait que ce serait compliqué d’accrocher le podium car l’équipe est déforcée,précise le coach Brecht Van Kerckhove.Cependant, après notre première victoire, on a cru que c’était jouable. Les gars jouaient très bien."

Paradoxalement, les deux rencontres qui ont suivi, face à la République Tchèque et la Turquie, ont été décevantes."On s’est vu trop beau, poursuit le sélectionneur.Je ne peux pas en vouloir aux joueurs car ils ont tout donné mais j’ai senti qu’il y avait beaucoup de stress. C’est surtout la rencontre face à la Turquie qui me laisse sur ma faim. Il y avait la place pour se qualifier. Dans ce groupe, il manque un leader capable de calmer les choses."

Les quatre Waremmiens présents en Slovaquie, que sont Pierre Perin, Jippe Schroeven, Tijl Van Looveren et Robbe Van Loon ont tout de même démontré de belles choses."Oui, les quatre ont encore pris une autre dimension. Jippe Schroeven m’a le plus impressionné, surtout sur le plan physique, confie Brecht Van Kerckhove.Waremme a de la chance d’avoir ces quatre jeunes très talentueux et surtout bosseurs. Un Pierre Perin ou Robbe Van Loon sont discrets mais ils apportent beaucoup au groupe."

Le prochain rendez-vous est programmé ce vendredi à 11h30 contre l’Allemagne."Ce sera du 50/50. Nous n’aurons rien à perdre", prévient le coach, qui espère retrouver la Pologne samedi, à 10h30, pour les places de 5 à 6.