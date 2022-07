«Nous sommes très satisfaits de Cian»

Il n’est pas le seul à être content de sa performance. Au sein de son équipe Bora-Hansgrohe, on se réjouit de l’évolution du jeune coureur de 19 ans. "Nous sommes très contents de Cian, commente le directeur sportif Jean-Pierre Heynderickx.Il était vraiment fort sur les premières étapes au profil ardennais. Sa dixième place au Mur de Huy était vraiment très intéressante, surtout pour un jeune de son âge. Il avait attaqué au premier passage, perdant un peu de puissance pour l’arrivée dans cette même montée. Alors, dixième, c’est vraiment super. Surtout quand on voit que c’est le champion du monde, Julian Alaphilippe, qui s’est imposé. Ça veut dire quelque chose. Et sur l’étape de dimanche, sur cette journée au profil de Liège-Bastogne-Liège, il était vraiment très attentif, très bien dans la montée de La Redoute pour partir dans l’échappée des hommes forts. C’est très intéressant pour le futur."

Sa prestation sur le Tour de Wallonie confirme ce qu’il a déjà montré cette saison, avec une septième place sur le Per Sempre Alfredo, une même place sur une étape de la Semaine Coppi-Bartali, où il aurait terminé dans le Top 10 du classement final sans une chute, une seizième place sur le très relevé Tour des Alpes, une sixième place sur une étape et une huitième position au classement final du Tour de Norvège et enfin un premier podium (NDLR: troisième) sur le Tour de Sibiu, où il a aidé son coéquipier Aleotti à s’imposer. "Nous sommes donc très contents de ses débuts, poursuit Jean-Pierre Heynderickx.Il est assez facile à diriger car il est très à l’écoute. On sent parfois qu’il n’a pas roulé dans la catégorie des espoirs et des élites sans contrat. Notamment dans la gestion des courses, de son expérience. Mais il apprend vraiment vite. Quand tu lui dis des choses, il est à l’écoute. Et il s’est directement bien intégré."

Le jeune coureur d’Abolens va maintenant partir en stage en altitude pour terminer sa préparation pour le Tour de l’Avenir, l’un de ses gros objectifs de la saison. " Je pense qu’il peut y viser le podium final",ajoute Jean-Pierre Heynderickx.