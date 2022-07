Mike de Keyser a encore fait l’intérim pour la reprise des entrainements à La Villersoise ce vendredi soir

C’est dès juillet que les trois coups de la coupe AWBB sont donnés cette saison. Du jamais vu auquel les clubs frappés par cette situation tentent de réagir pour un mieux. Et si certains ont tenté de postposer cette première rencontre, à La Villersoise, on jouera. Évidemment ce n’est pas dans la meilleure des dynamiques puisque, comme Hannut, c’est avec une seule séance dans les jambes, ce vendredi soir, que le groupe mettra le cap sur la R2 de Nivelles ce dimanche. " C’est une situation vraiment grotesque", nous confiait Damien Deblond, le nouveau coach des Villersois. Et la tâche du remplaçant de Mike Dekeyser ne sera pas simple puisqu’il faudra rapidement créer un groupe et une identité commune en assemblant les nombreux nouveaux venus de cet été et les jeunes restés au club après la très difficile saison vécue lors du défunt exercice (2 victoires). Mais La Villersoise est désormais en P1, comme programmé, et compte bien s’y implanter durablement. Évidemment, si la perte de plusieurs jeunes du cru est regrettable, le recrutement permet d’avoir les moyens des ambitions du club. Dans une série P1 qui ne sera pas simple, La Villersoise a de quoi faire parler d’elle.