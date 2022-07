Football : Merdorp continue avec un nouveau président

Plus d’un mois plus tard, la décision est tombée: Merdorp continuera bien ses activités. Avec une seule équipe en réserve la saison prochaine et un tout nouveau comité composé, actuellement, de trois personnes. Jonathan Marteau, le président, Gwendoline Rens, la CQ, et Sébastien Denil, le trésorier. Fini donc l’époque de Patrick Rihon, l’ancien président emblématique du cercle hannutois.

Les nouveaux dirigeants repartent ainsi de zéro."On aurait aimé aligner une équipe en P4 cette année, mais c’était trop compliqué niveau timing, déplore le nouveau président.Là, on veut surtout que le blason du club soit redoré. Je tiens d’ailleurs à remercier le bourgmestre qui a respecté ses engagements. En 2023-2024, on espère retrouver des équipes de jeunes et garder notre équipe féminine."

En attendant, le nouveau comité est à la recherche de sponsors et de bénévoles pour que le club puisse retrouver un certain engouement.