Comme la saison dernière, les Wanzois iront en déplacement."C’est dommage",souffle le coach, qui ne connaît évidemment pas grand-chose de son futur adversaire.

Roselies, une nouvelle équipe

En P2 la saison dernière, Roselies n’a pas vécu une saison de tout repos. À la mi-saison, Carmine Pacella a cédé sa place à Nabyl Baiz. Ce dernier est arrivé de Montignies, en P1 hennuyère, avec onze joueurs."Autant dire que ce sera costaud, pointe Eric Heine.

Sur papier, cette rencontre s’annonce indécise. Si le résultat importe peu à ce stade de la saison, les gars de Huccorgne doivent monter en puissance en vue du début de championnat."Ça reste le plus important. Je prends cette rencontre comme un très bon match de préparation. Il y a toujours un peu plus de pression qu’un match amical, glisse le T1. On va essayer de tout donner, même si on est encore loin d’être à 100%. Pour l’instant, on n’a disputé qu’un seul match amical mais mon groupe est très motivé."

Forcément, les pensionnaires de P2A veulent passer l’écueil du premier tour mais"il n’y aura aucune pression de notre côté. Bien sûr, passer un tour serait excellent mais ce n’est pas une fin en soi. On est toujours en juillet et il est encore beaucoup trop tôt pour être au top, poursuit Éric Heine.

Éliminé dès le premier tour par Ster-Francorchamps la saison dernière, Huccorgne a l’occasion, en cas de succès, d’écrire une nouvelle page de son histoire."Le deuxième tour, ce n’est que du bonus pour le club, l’important c’est le championnat. Cette rencontre", dit le coach. Les Wanzois iraient alors à Erpe ou Mere-United. Encore un fameux déplacement en perspective.

Arbitre:Antonio ionisio Antonio assisté de Michaël Rouvroy et Caroline Bearelle.

HUCCORGNE: le noyau sera connu ce samedi matin. A noter que Coucheir, Spronck, Aspiotis et Willems sont absents.