Deux notions que les Mosans devront encore appliquer ce dimanche pour leur entrée en lice contre Lustin, une équipe de P2 namuroise, soit un scénario quasiment identique que la saison dernière. " Et comme il y a un an, je dirais que nous sommes à 40 ou 50% de nos possibilités, avoue Manu Papalino.Cela ne fait que deux semaines que nous avons repris les entraînements. Et nous n’avons disputé qu’un amical, mercredi à Braives. Nous l’emportons 0-4 mais j’ai surtout regardé les aspects tactique, technique et physique. On monte en puissance, le but étant d’arriver à 90 ou 95% de nos capacités pour le début de championnat dans quatre semaines. "

Il n’empêche, Manu Papalino n’a pas envie de bâcler cette première sortie officielle, bien au contraire. " Non, ce n’est pas un match amical. L’objectif premier est de passer un tour et on espère même faire aussi bien que l’année passée(NDLR: élimination au troisième tour face à Wezel Sport), martèle le coach hutois, qui, comme à son habitude, à pris ses renseignements sur son futur adversaire.Je sais que ce sera une équipe joueuse. Sur papier, nous serons favoris car on joue chez nous. Mais il faut prendre ce match au sérieux. Et je veux le terminer par une victoire, c’est le message que j’ai fait passer. On affronte une P2, ça peut être un match piège, mais il faut repartir avec une victoire. "

Pour cela, Huy pourra compter sur un groupe bien plus expérimenté avec les arrivées de Pollina, Czagiel, Kabombo ou encore Marly. " Et je sens mes gars prêts à disputer une rencontre officielle. Physiquement, nous avons déjà pas mal travaillé et ils sont capables de tenir 90 minutes. J’ai vingt joueurs à ma disposition aptes à jouer,savoure Manu Papalino.Mais bon, les automatismes ne sont pas encore présents, mes joueurs apprennent encore à se connaître. Néanmoins, je sens tout de même un mieux par rapport à l’année passée. Mes renforts connaissent le niveau et savent mettre leur bleu de travail quand il le faut, cela facilite les choses. "

Les Hutois savent donc ce qu’il leur reste à faire: mettre en pratique les séances positives de ces dernières semaines. Dans le cas contraire, le chemin vers le deuxième tour pourrait être bien plus tortueux que prévu.

Arbitres: Michaël Addai, assisté de Thomas Pirnay et Philippe Schmetz.

HUY: Manu Papalino, qui effectuait sa sélection ce samedi matin, doit composer sans Raia (manque de condition), Pasarello (blessure musculaire), G.Boussard (fracture du troisième métatarse), De Castris (raisons personnelles) et Muaremi (raisons personnelles).

LUSTIN: Leocata, Marchal, M. et S. Mosseray et Remacle sont absents alors que Filée, Mutombo, Tonneau sont incertains.