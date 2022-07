Sur le fil, Purper remporte la corrida de Hermalle

Des organisateurs, heureux de continuer à organiser ce challenge lors des festivités du 21 juillet." Les festivités doivent être variées afin que chacun y trouve ses envies. Les années passent et nous maintenons le cap afin de pérenniser ces moments magiques de rencontres et de retrouvailles.",précise l’organisateur.

Au niveau du parcours, en plus de la kid’s run, deux distances étaient proposées: 5km ou 10km, sous la forme de 2 ou 4 tours. Le tracé passait notamment par le lieu principal des festivités du 21 juillet, au milieu des différentes bawètes présentes sur place, ce qui a permis aux coureurs de pouvoir profiter de l’ambiance durant la course.

Sur la longue distance, la course aura été serrée du début à la fin, avec un trio de tête bien connu composé de Vincent Mottoul, Pierre Didier et Gaultier Purper. Ce dernier s’imposant en 37: 25 devant ses deux compatriotes."J’avais prévu, si la forme me le permettait, de suivre le groupe de tête pendant 3 tours et d’attaquer à la fin de la dernière côte, explique le gagnant du jour.Yves Simonet est parti très vite, le tempo installé ensuite par Vincent Mottoul était élevé malgré le dénivelé de la course, mais j’ai résisté."

Purper a accéléré au bon moment

La tête de la course changeant à chaque tour, c’est finalement le jeune coureur qui s’impose." Comme prévu, j’ai accéléré dans les derniers mètres de la côte finale. J’ai souffert mais ça a payé puisque Pierre (NDLR: Didier)et Vincent (NDLR: Mottoul)n’ont pu suivre. J’ai tout donné pour conforter mon avance dans la descente."Une course qui aura plus à Gaultier Purper, notamment par son parcours."C’est en effet un tracé que j’apprécie beaucoup car il est vallonné et c’est ce qui me plaît. De plus, il y avait une super ambiance car une corrida, c’est toujours plus particulier. Je suis très heureux d’avoir gagné car j’engrange de précieux points pour le Challenge."